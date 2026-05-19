Полиция Каталонии задержала Джонатана Андика, сына основателя сети Mango Исака Андика, по подозрению в причастности к его гибели, сообщает Reuters.

71-летний Исак Андик погиб в декабре 2024 года при падении с обрыва в провинции Барселона. Изначально инцидент признали несчастным случаем, однако позже расследование возобновили из-за противоречий в показаниях сына, который был единственным свидетелем происшествия.

По данным СМИ, Джонатана Андика доставили в СИЗО и в ближайшее время он должен предстать перед судом. В семье заявляют о готовности сотрудничать со следствием. Расследование продолжается.