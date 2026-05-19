В России выступили с критикой кыргызских учебников истории и потребовали Бишкек отказаться от использования термина «колония», заявив, что подобная трактовка формирует негативное восприятие роли Москвы в советский период. Об этом пишет РБК.

Дискуссия разгорелась на заседании экспертно-консультативного совета в Российском военно-историческом обществе (РВИО).

Научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Быков заявил, что в кыргызских учебниках для 8, 9 и 11 классов содержится множество «фактологических ошибок» и «много того, чего не было на самом деле». Директор института Аликбер Аликберов, в свою очередь, выразил недовольство тем, что Россию продолжают воспринимать как «тюрьму народов».

Особое внимание участники обсуждения уделили трактовке советского периода. Представители российской стороны указали, что в отечественных учебниках «отражается величие СССР», тогда как в кыргызских акцент сделан на ущемлении национальных интересов республики в составе Союза.

Наиболее острую реакцию вызвало использование термина «колониализм» в отношении России. Быков назвал такую формулировку «данью моде» и предложил заменить ее словом «администрация». По его мнению, тогда исторические события «сразу меняют свой цвет и окраску», а негативная коннотация исчезает.

Директор Института истории, археологии и этнологии Национальной академии наук Кыргызстана Абылабек Асанканов в ответ заявил, что российская сторона поставила «архисложную задачу». «Мы очень затрудняемся отказаться от этого термина», – подчеркнул он, призвав не «спекулировать трагическими событиями» и не идеологизировать их.