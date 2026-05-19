Стратегические риски «лобовой сшибки» НАТО и РФ возрастают, ее последствия будут катастрофическими. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, в Европе усиливается «эскалационный нарратив» о надвигающейся войне высокой интенсивности с Россией, что ведёт к росту напряжённости, включая провокации в ядерной сфере.

Рябков также прокомментировал намерения Финляндии разрешить ввоз ядерного оружия и планы Франции и Польши по учениям над Балтикой с отработкой ядерных ударов по целям в России. Он подчеркнул, что Москва «крайне негативно» относится к таким действиям, считая их частью процесса ускоренной милитаризации Европы, направленного против РФ.