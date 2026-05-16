Генеральный секретарь FIFA Матиас Графстрём проведет сегодня в Стамбуле встречу с представителями Федерации футбола Ирана и намерен дать им «гарантии» относительно участия страны в чемпионате мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По его данным FIFA тесно взаимодействует с соответствующими властями стран-организаторов ЧМ, чтобы гарантировать всем участникам турнира возможность выступать в безопасных условиях.

Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж ранее заявил, что участие национальной сборной в финальной стадии чемпионата мира 2026 года остается под вопросом, так как ни одному члену сборной пока не было выдано разрешение на въезд в США.

Дополнительные разногласия возникли после того, как Мехди Тадж не был допущен в Канаду для участия в конгрессе FIFA в Ванкувере из-за связей с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Reuters напоминает, что США, Канада и Мексика, которые будут принимать у себя ЧМ, официально считают КСИР террористической организацией и ранее отмечали, что не будут впускать лиц, связанных с этой структурой.

Иран на чемпионате мира в группе G сыграет с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией. Все три матча иранская сборная должна провести в США.