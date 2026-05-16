Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, зачем Россия решила упростить возможность получения гражданства для жителей Приднестровья.

По словам Зеленского, Россия таким шагом не только пытается «найти солдат», но и обозначает, что Приднестровье «является территорией РФ».

«Накануне был новый шаг России по Приднестровью: россияне упростили возможность получить гражданство для выходцев из этого региона Молдовы. Шаг специфический и означает не только то, что Россия таким образом ищет себе новых солдат, потому что гражданство означает воинский долг. Это и обозначение Россией территории Приднестровья как якобы своей», — сказал президент Украины.

Он отметил, что в Москве часто говорят разным собеседникам, что их интересует якобы только Донбасс. Однако на самом деле не только Донбасс, поэтому на это надо реагировать.

«Тем более что российский военный контингент и расположение спецслужб в Приднестровье — это для нас также вызов. Мы заинтересованы в стабильной, сильной Молдове», — отметил глава государства.

Зеленский добавил, что поручил МИД Украины контактировать с Молдовой относительно совместной оценки и совместных действий. Кроме того, он ожидает предложения от украинских спецслужб и разведки относительно формата реагирования.