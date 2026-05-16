Премьер-министр Словакии Роберт Фицо признался, что его шокировала информация о намерении канцлера ФРГ Фридриха Мерца обсудить с ним поездку в Москву на 9 Мая.

«Меня шокировало, когда я получил сообщение, что он должен со мной поговорить о моей поездке в Москву. Какое дело федеральному канцлеру Германии до этого, ездил я в Москву или нет», — сказал словацкий премьер.

Фицо отметил, что Мерц планировал посетить Словакию 29-30 мая. По словам премьера, политики созвонились и договорились провести рабочую встречу 29 мая. В итоге канцлер ФРГ отменил запланированный визит в Словакию.