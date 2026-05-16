Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не видит необходимости в институте гаранта для установления мира между Арменией и Азербайджаном. Об этом он заявил об этом во время предвыборной кампании, передают армянские СМИ.

Он отметил, что больше не намерен наступать на одни и те же грабли в данном вопросе.

«В конечном итоге мы должны разорвать этот порочный круг, когда позволяем использовать себя против других и выбрасывать на помойку», — сказал Пашинян.

Никол Пашинян отметил, что это важнейшая историческая и политическая перемена.