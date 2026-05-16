Европейские страны, по сообщениям иранских СМИ, начали переговоры с военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по вопросам прохода своих судов через Ормузский пролив.

Об этом сообщил корреспондент иранского государственного телевидения IRIB.

По его данным, активизация контактов последовала после недавнего прохода судов из Китая, Японии и Пакистана.

В сообщении отмечается, что иранская сторона продолжает обеспечивать установленный порядок судоходства в Ормузском проливе — от южной части острова Ормуз до выхода у острова Ларк.

После прохождения судов из стран Восточной Азии, включая Китай, Японию и Пакистан, к диалогу с иранскими военно-морскими силами, как утверждается, подключились и европейские государства.