В администрации президента США сохраняются серьезные разногласия относительно дальнейшей политики в отношении Ирана, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, часть чиновников, включая представителей Пентагона, выступает за более жесткий курс вплоть до точечных ударов, которые, по их мнению, могут вынудить Тегеран пойти на уступки.

Другая группа настаивает на продолжении дипломатических усилий и сохранении переговорного формата.

Как отмечают источники, президент США Дональд Трамп в последние недели в большей степени склонялся к дипломатическому варианту, рассчитывая, что сочетание прямого диалога и экономического давления приведет к соглашению. Однако после объявления перемирия в апреле позиция Ирана практически не изменилась.

Сообщается, что отсутствие уступок со стороны Тегерана вызывает растущее раздражение у Трампа. Дополнительным фактором напряженности остается ситуация вокруг Ормузского пролива, частичное ограничение которого привело к росту цен на нефть и газ, а также внутренние разногласия в иранском руководстве, затрудняющие переговорный процесс.

CNN отмечает, что в окружении Трампа усиливается обеспокоенность необходимостью быстрого урегулирования конфликта на фоне приближающихся промежуточных выборов, поскольку эскалация негативно влияет на рейтинг президента из-за роста цен для американских потребителей.

По информации телеканала, давление на Белый дом также оказывает крупный американский бизнес, настаивающий на скорейшей стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.