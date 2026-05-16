Иран разработал спецмаршрут для коммерческих судов и партнёров, сотрудничающих с Тегераном, в Ормузском проливе.

Об этом сообщил председатель комиссии парламента исламской республики по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

«Иран в рамках обеспечения национального суверенитета и гарантий безопасности международной торговли разработал профессиональный механизм управления судоходством в Ормузском проливе по определённому маршруту, который будет представлен в ближайшее время.

В рамках этого процесса выгоду получат только коммерческие суда и стороны, сотрудничающие с Ираном.

За предоставляемые в рамках этого механизма специализированные услуги будут взиматься необходимые сборы.

Для операторов так называемого «проекта свободы» этот маршрут останется закрытым», — написал Азизи в Х.