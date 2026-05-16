Премьер-министр провинции Пенджаб Пакистана Марьям Наваз Шариф 16 мая прибыла с визитом в Азербайджан для участия в 13-й сессии во Всемирном форуме городов ООН (WUF13).

В Международном аэропорту Гейдар Алиев её встретили официальные лица.

Отмечается, что 17 мая в Баку начнётся 13-я сессия одного из самых авторитетных мировых форумов по вопросам градостроительства — Всемирного форума городов (WUF13). Форум организован совместно Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительством Азербайджана.

Сессия завершится 22 мая и будет посвящена теме «Жильё для всех: безопасные и устойчивые города и населённые пункты».