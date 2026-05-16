Турция рассчитывает, что на предстоящем 7-8 июля саммите НАТО в Анкаре будут приняты важные решения, касающиеся будущего Североатлантического альянса и архитектуры глобальной безопасности. Об этом заявил президент республики Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Саммит НАТО, который мы проведем в Анкаре 7-8 июля, имеет критическое значение для альянса. Последние события в регионе и во всем мире только усилили его важность. Мы ожидаем, что в Анкаре будут приняты важные решения, касающиеся будущего альянса и развития архитектуры глобальной безопасности», — сказал Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Казахстана, который он посетил 13-15 мая. Его высказывания приводит телеканал TRT Haber.

По мнению турецкого лидера, роль НАТО сегодня «значительно изменилась». «Угрозы стали более сложными, риски — более разнообразными, глобальная система — более уязвимой. Мир сильно изменился, и справедливое распределение бремени, искреннее сотрудничество и общее понимание безопасности в рамках НАТО имеют огромное значение для будущего альянса. Как Турция, мы готовы сделать все от нас зависящее, чтобы НАТО была более решительной и готовой к угрозам, с которыми организация сталкивается», — отметил Эрдоган.