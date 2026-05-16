Президент США Дональд Трамп предостерег Тайвань от попыток добиться формального признания своей независимости.

Он заявил, что не хочет, чтобы Тайбэй пытался заручиться помощью Соединенных Штатов в этом вопросе.

«Мы не ищем войн. Если оставить все как есть, думаю, Китай это устроит. Но мы не хотим, чтобы кто-то говорил: «Давайте провозгласим независимость, потому что нас поддерживают Штаты»»,— заявил Трамп в интервью Fox News.

Вместе с тем президент США отказался подтвердить, будет ли он подписывать пакет военной помощи Тайваню на сумму $14 млрд. Американские законодатели предварительно одобрили его в прошлом году, но Белый дом до сих пор не дал ему ход.

В Министерстве иностранных дел Тайваня заявили, что приняли к сведению высказывания президента в адрес острова, передает Reuters. Там подчеркнули, что продажа американского оружия — это обязательство США по обеспечению безопасности, прямо прописанное в Законе об отношениях с Тайванем.