Израиль и Ливан условились продлить на 45 дней режим прекращения огня и начать под эгидой Соединенных Штатов переговоры по безопасности.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Томми Пиготт в соцсети Х.

По его словам, израильские и ливанские должностные лица провели в Вашингтоне 14 и 15 мая «высокопродуктивные переговоры».

«Договоренность о прекращении боевых действий от 16 апреля будет продлена на 45 дней, чтобы обеспечить дальнейший прогресс», — отметил Пиготт.

По его словам, «Госдепартамент США возобновит переговоры на политическом треке 2 и 3 июня».

«Кроме того, 29 мая в Пентагоне будет запущен трек переговоров по безопасности с участием военных делегаций обеих стран. Мы надеемся, что эти обсуждения продвинут прочный мир между двумя странами, полное признание ими суверенитета и территориальной целостности друг друга, а также обеспечат подлинную безопасность на их общей границе», — отметил дипломат.