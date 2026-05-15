Российская сторона с пониманием отнесется к любому выбору народа Армении, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Его слова передает ТАСС.

Заместитель главы правительства ответил на вопрос о сближении Еревана с коллективным Западом.

«Конечно же, <…> мы с пониманием отнесемся к любому выбору, который народ Армении сделает», — сказал он.

Вице-премьер подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин неоднократно делал соответствующие заявления.

По словам Оверчука, Армения — крайне близкое и союзное государство для РФ. Две страны связаны давними, дружескими отношениями.