Заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнур Мамедов принял участие и выступил на 135-й сессии Комитета министров Совета Европы, состоявшейся 14–15 мая 2026 года в Кишиневе.

Как сообщили в МИД, в ходе выступления заместитель министра раскритиковал подход Парламентской ассамблеи Совета Европы к Азербайджану, заявив, что предвзятая позиция ПАСЕ наносит ущерб авторитету и институциональной целостности Совета Европы. По его словам, ответственность за устранение этой ситуации лежит на самой организации.

Эльнур Мамедов подчеркнул, что на протяжении последних девяти месяцев наши страны живут в условиях мира, практические преимущества новой реальности уже проявили себя, а меры по укреплению мира продолжаются. Было отмечено, что Азербайджан в одностороннем порядке отменил транзитные и торговые ограничения, создал условия для перевозки грузов в Армению через свою территорию, осуществляет экспорт товаров и продукции, а также что в целях укрепления атмосферы доверия и проведения открытых обсуждений вокруг общих интересов состоялись взаимные визиты и встречи представителей гражданского общества.