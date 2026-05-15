Азербайджан призывает тюркоязычные государства усилить взаимодействие и координацию в области искусственного интеллекта, цифрового развития и кибербезопасности. Об этом заявил глава МИД республики Джейхун Байрамов на заседании СМИД Организации тюркоязычных государств (ОТГ) в Туркестане.

Байрамов заявил, что сотрудничество в рамках ОТГ приобретает особое значение на фоне растущей геополитической нестабильности, гибридных угроз и вызовов глобальной безопасности. Глава МИД Азербайджана отметил стратегическую роль Срединного коридора, цифровой взаимосвязанности, взаимодействия в сфере кибербезопасности и инноваций на основе искусственного интеллекта.

Министр также уделил особое внимание проекту «Цифровой шелковый путь» и инициативе создания Транскаспийского волоконно-оптического кабеля. Кроме того, он проинформировал участников встречи о Плане ускоренного цифрового развития Азербайджана на 2026–2028 годы, а также о реализуемых на освобожденных территориях проектах «умного» восстановления и строительства.

Байрамов подчеркнул значение 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в Баку с 17 по 22 мая, назвав ее отражением устойчивого урбанистического видения Азербайджана. Глава МИД также подтвердил приверженность страны цифровой трансформации и дальнейшему развитию сотрудничества в рамках ОТГ в сфере искусственного интеллекта и новых технологий.