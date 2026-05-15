Президент США Дональд Трамп заявил о готовности рассмотреть соглашение с Ираном, предусматривающее приостановку его ядерной программы сроком на 20 лет.

«20 лет — это достаточно. Но что касается уровня гарантий с их стороны… это должны быть настоящие 20 лет», — заявил президент США.

Он также отметил, что, по утверждению иранской стороны, только США и Китай обладают технологиями для вывоза обогащенного урана с поврежденных ядерных объектов. При этом сам Иран, по его словам, не имеет необходимых возможностей для проведения подобных операций самостоятельно.

Кроме того, Трамп сообщил, что обсудил с председателем КНР Си Цзиньпин вопрос возможного снятия санкций с китайских компаний, закупающих иранскую нефть. Решение по этому вопросу, как он отметил, может быть принято в ближайшие дни.

Комментируя ситуацию вокруг Ормузский пролив, президент США подчеркнул, что не обращался к Пекину с просьбами о давлении на Иран. «Я не прошу никаких одолжений, потому что когда просишь одолжения, нужно делать их в ответ. Нам не нужны одолжения», — заявил он.