Власти Объединенных Арабских Эмиратов решили ускорить темпы возведения трубопровода в обход Ормузского пролива.

Соответствующее распоряжение было опубликовано пресс-службой кабинета министров эмирата.

«Его высочество поручил ADNOC ускорить реализацию проекта, поскольку компания переходит к новому этапу выполнения масштабных проектов мирового уровня для удовлетворения глобального спроса на энергию», – сказано в официальном заявлении властей в социальной сети X.

Новая энергомагистраль будет введена в эксплуатацию в 2027 году. Проект позволит увеличить экспортные мощности с 1,5 млн до 3 млн баррелей нефти в сутки.