Губернатор Ыгдыра Мустафа Фырат Ташолар принял азербайджанскую делегацию, находящуюся с визитом в Турции.

Как сообщает Министерство экономики Нахчыванской Автономной Республики (НАР), визит организован совместно с Торговым представительством Азербайджана в Турции и Генконсульством Азербайджана в Карсе.

В ходе встречи губернатора Ыгдыра Мустафы Фырата Ташолара с азербайджанской делегацией стороны обсудили текущее состояние и перспективы экономического взаимодействия между Нахчываном и Турцией. Отдельное внимание было уделено значению Зангезурского коридора для будущего экономического развития региона и расширения транспортно-логистических связей.

Кроме того, делегация встретилась с губернатором Карса Зией Полатом и председателем муниципалитета Отюкеном Сенгером. На переговорах обсуждались вопросы расширения взаимной торговли, привлечения инвестиций и укрепления деловых контактов между регионами.

Также состоялась встреча с председателем правления Торгово-промышленной палаты Карса Кадиром Бозаном и представителями местного бизнеса. Азербайджанская сторона представила информацию о налоговых, таможенных и социальных льготах для предпринимателей в Нахчыване, экспортном потенциале региона и перспективах двустороннего сотрудничества.

Согласно программе визита, дальнейшие встречи азербайджанской делегации пройдут в Стамбуле и Измире.