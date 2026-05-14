В результате российской атаки на Киев погиб один человек, еще как минимум 31 получил ранения, среди пострадавших — ребенок.

Как сообщили в ГСЧС Украины, в Дарницком районе спасатели деблокировали 27 человек. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы — под завалами разрушенного жилого дома могут оставаться люди.

Кроме того, по другому адресу пожарные тушат пять автомобилей, загоревшихся во дворе многоэтажки.

Ликвидация последствий атаки продолжается в Оболонском, Дарницком и Голосеевском районах столицы Украины.