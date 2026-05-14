Нормализация отношений с Арменией после долгих лет конфликта демонстрирует стремление Баку к миру и стабильности в регионе. Об этом заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на первой Генассамблее Платформы НПО Глобального Юга в Баку.

Гаджиев напомнил, что еще шесть лет назад значительная часть территории Азербайджана находилась под оккупацией. «Наша страна пережила иностранную военную агрессию, оккупацию, уничтожение культурных памятников, этнические чистки и масштабное разрушение городов», — сказал он.

Хикмет Гаджиев подчеркнул, что Азербайджану удалось положить этому конец, восстановить свой суверенитет и территориальную целостность, а также начать процесс сотрудничества и взаимодействия с Арменией.

«Это показатель нашей доброй воли и готовности формировать новые реалии в регионе», — заявил он, добавив, что Баку намерен и дальше играть активную роль в укреплении мира на Южном Кавказе.