Азербайджан обсудил с Россией возможности дальнейшего увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции.

Обсуждения состоялись в ходе встречи азербайджанской делегации во главе с председателем Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгаром Тахмазли с руководителем Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) Сергеем Данквертом в рамках рабочего визита в страну, сообщает Report.

Стороны обсудили возможности дальнейшего увеличения поставок сельскохозяйственной продукции из Азербайджана в Россию в этом году и упрощения экспортных процедур.

Помимо этого, на встрече обсуждены вопросы, касающиеся упаковки и маркировки пищевых продуктов, государственного контроля в области здоровья животных и растений, обеспечения здоровой и качественной продукции, обмена электронной информацией и опытом, идентификации животных.

Стороны также обсудили вопросы борьбы с особо опасными заболеваниями животных, механизмы контроля за оборотом пестицидов и агрохимикатов и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Данкверт высоко оценил позитивный опыт Азербайджана и выразил уверенность в успешном продолжении сотрудничества между двумя учреждениями в будущем.