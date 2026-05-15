Седьмое заседание Диалога по безопасности между Европейским союзом и Азербайджаном состоится на следующей неделе в Баку, сообщила посол ЕС в Азербайджане Марияна Куюнджич.

«На следующей неделе в нашем партнерстве будет достигнут еще один важный этап — Баку примет 7-й Диалог по безопасности ЕС-Азербайджан», — сказала она в четверг на мероприятии по случаю Дня Европы.

При этом она отметила динамичное развитие двусторонних отношений между Баку и Брюсселем.

Куюнджич подчеркнула важность начала переговоров в 2026 году по новому двустороннему соглашению по приоритетам партнерства.

«Эти переговоры создадут современную и амбициозную основу для сотрудничества в сферах чистой энергии, торговли, экономической диверсификации, контактов между людьми и других направлениях», — добавила дипломат.