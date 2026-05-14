Министр здравоохранения Великобритании Уэз Стритинг подал в отставку, заявив о потере доверия к премьер-министру Киру Стармеру.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на опубликованное письмо политика.

Стритинг направил письмо главе правительства, в котором объяснил, что считает бесчестным оставаться в должности после утраты доверия к премьеру.

«Там, где нужны видение и направление, у нас вакуум и дрейф», — написал он. Экс-министр также выразил убеждение, что Стармер не сможет повести Лейбористскую партию на следующие всеобщие выборы.

Отставка Стритинга произошла на фоне тяжелых для партии результатов местных выборов, сообщает издание. В своем письме министр указал на непопулярность правительства и конкретные решения, такие как отмена зимней надбавки на отопление для пенсионеров.