В Вене стартовал второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2026».

На арену Винер-Штадтхалле выйдут 15 стран, а именно Азербайджан, Болгария, Румыния, Люксембург, Чехия, Армения, Швейцария, Кипр, Латвия, Дания, Австралия, Украина, Албания, Мальта и Норвегия.

Также свои конкурсные номера продемонстрируют Великобритания, Франция и Австрия. Страны не соревнуются за право выйти в гранд-финал, поскольку автоматически туда попадают.

Представительница Азербайджана певица JIVA выступила под номером 2 с песней «Just go».



