Президента Иранской футбольной федерации Мехди Тадж заявил, что участие национальной команды в финальной стадии чемпионата мира 2026 года оказалось под угрозой, передает RMC Sport.

Причиной является затяжное оформление виз в США. Тадж выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией и анонсировал решающую встречу с представителями Международной федерации футбола (ФИФА) в ближайшие дни. На переговорах он намерен потребовать четких гарантий оперативного решения визового вопроса. Если проблему не удастся урегулировать, участие Ирана в турнире может быть сорвано.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.