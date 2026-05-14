Китай собирается заказать 200 самолетов американской компании Boeing по итогам переговоров между Вашингтоном и Пекином.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Мы обсуждали много вещей, слишком много, чтобы все перечислить. У нас была очень хорошая встреча, и мы добились от них определенных вещей. Одно из решений, с которым он сегодня согласился, это заказ 200 самолетов. Это большое дело», — сказал Трамп.

Он добавил, что Boeing рассчитывал на 150, а получилось 200.

«Это много рабочих мест. Это было своего рода заявление, но я думаю, что это было обязательство», — добавил американский президент.

