В Бакинском книжном центре состоялась презентация книги «Боевой путь Ахмедии Джебраилова в Движении Сопротивления Франции» на азербайджанском языке.
Об этом сообщило посольство Азербайджана во Франции на своей странице в соцсети X.
В презентации также принял участие автор книги Александр Ваттен. Отмечается, что мероприятие было организовано при поддержке посольства Азербайджана во Франции и Службы военного атташе Азербайджана во Франции.
«Презентация книги, переведённой с французского языка Мадонной Махаррамли-Рамазановой и посвящённой Ахмеду Мишелю (Ахмедии Джабраилову), объединила историков, дипломатов и любителей истории вокруг судьбы этого человека, который боролся против нацизма и фашизма в рядах французского движения Сопротивления», — отмечается в информации.
📚La présentation de l’édition en langue azerbaïdjanaise du livre « Le parcours d’Ahmadiyya Jabrayilov dans la Résistance française » s’est tenue ce jeudi 14 mai au “Baku book Center”, en présence de l’auteur Alexandre WATTIN.
— Azerbaïdjan en France (@AzAmbassadeFr) May 14, 2026