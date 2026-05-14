Пакистан провел успешные испытания высокоточной крылатой ракеты класса земля — земля Fatah-4.

Об этом сообщило межведомственное управление по связям с общественностью (ISPR) вооруженных сил исламской республики.

«Оснащенная передовой авионикой и современными системами навигации Fatah-4 способна поражать цели на больших расстояниях с высокой точностью», — говорится в пресс-релизе ISPR.

Цель запуска состояла в обеспечении оперативной готовности войск и проверки основных технических систем ракеты для повышения точности поражения.