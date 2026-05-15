Для производства ракет, которыми Россия атакует Украину, до сих пор используются иностранные компоненты, полученные в обход ограничений. Украина готовит новые шаги для усиления санкционного давления на Россию.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам президента Украины, сейчас подробно выясняется, какие именно типы ракет и дронов Россия применила во время последней атаки.

По предварительным данным, по жилому дому в Киеве россияне ударили ракетой Х-101.

«Экспертиза установила, что эта ракета была изготовлена во втором квартале этого года. Это свидетельствует о том, что Россия продолжает завозить ресурсы и оборудование для своего ВПК, несмотря на глобальные санкции», — отметил Зеленский.

Зеленский отметил, что остановка схем обхода санкций должна стать приоритетной целью для всех международных партнеров Украины.

«Мы готовим шаги, которые могут активизировать наше совместное противодействие: санкции должны быть более болезненны для России», — подчеркнул он.

Напомним, сегодня утром Россия осуществила один из самых масштабных ударов по Украине за все время. Число погибших в Киеве возросло уже до 16 человек.