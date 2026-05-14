Антикоррупцинный комитет Армении подтвердил факт обысков в офисе оппозиционного блока «Армения» («Айастан») в городе Спитаке Лорийской области на юго-западе страны и сообщил о задержании ряда лиц по обвинению в нарушении запрета на благотворительность в предвыборный период.

В заявлении, распространенном пресс-службой ведомства, сообщается о получении данных, что сторонник блока «Армения» и руководитель офиса этой политической силы в Спитаке безвозмездно предоставил денежную сумму избирателю Лорийской области в условиях вступившего в силу законодательного запрета на благотворительность. Отмечается, что, кроме того, он вместе с другими лицами, угрожая насилием, препятствовал «свободному осуществлению избирательного права» жителем той же области.

«В Антикоррупционном комитете Республики Армения возбуждено уголовное дело по данному инциденту, задержан ряд лиц, проведены обыски и другие процессуальные действия»,- заявили в ведомстве, напомнив, что дача и получение избирательных взяток наказывается лишением свободы на срок от семи до восьми лет.