Министерство обороны России сообщило, что российские войска нанесли массированный удар возмездия по территории Украины.

«За прошедшие сутки нанесен массированный удар по военным целям на Украине. В ходе массированного удара поражены предприятия ОПК Украины, аэродромы, связанные с ВСУ объекты топливной и транспортной инфраструктуры.

При массированном ударе по целям на Украине применено высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Массированный удар стал ответом на атаки Украины на гражданские объекты на территории России», — говорится в заявлении.