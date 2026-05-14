Глава Красноярска Сергей Верещагин провёл рабочую встречу с послом Азербайджана в России Рахманом Мустафаевым.

В мероприятии приняла участие председатель городского Совета депутатов Наталия Фирюлина.

«Потенциал взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Красноярском огромный, поэтому мы приняли решение обсудить вопросы активизации диалога и партнёрства – в торгово-экономической сфере, инвестициях, гуманитарных и культурных контактах», – отметил Рахман Мустафаев.

​Красноярск сотрудничает с Азербайджаном в разных сферах. Активно развивается межвузовское взаимодействие. Также спортсмены из Азербайджана принимают участие в событиях международного уровня – например, в турнире по вольной борьбе памяти Ивана Ярыгина, соревнованиях по дзюдо памяти Владимира Гулидова.

«Мы поддерживаем добрососедские отношения со всеми национальностями, которые проживают в городе, развиваем возможности для сотрудничества. У нас сильная азербайджанская национально-культурная автономия, которая бережно относится к соотечественникам и стремится к тому, чтобы они были встроены в жизнь города», – рассказала председатель городского Совета депутатов Наталия Фирюлина.

Представители азербайджанской национально-культурной автономии являются постоянными участниками общегородских событий, в их числе – День города, Красноярский городской форум, мероприятия ко Дню народного единства. Также проводятся встречи с профессиональными творческими и спортивными коллективами Республики Азербайджан.

«Мы всегда открыты к диалогу и укреплению добрососедских отношений. Азербайджан – важный стратегический партнёр России. Мы и дальше готовы формировать образовательные контакты, усиливать взаимодействие в сфере молодёжной политики, участия в культурных проектах. Наши города – Красноярск и Баку – соединяет регулярное прямое авиасообщение. Развитие транспортных связей открывает определённые перспективы для двустороннего туризма», – сообщил глава Красноярска Сергей Верещагин.