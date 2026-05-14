Нефтяная госкомпания Азербайджана (SOCAR) назначила Левана Давиташвили генеральным директором компании Italiana Petroli (IP).

Об этом сообщает пресс-служба IP.

Новое назначение состоялось 13 мая, после завершения сделки SOCAR по приобретению 99,82% акций Italiana Petroli у API Holding. Л.

«Л. Давиташвили будет руководить деятельностью IP в Италии, уделяя особе внимание непрерывности операционных процессов, защите и дальнейшему укреплению позиций компании на энергетическом рынке страны, а также контролировать интеграцию IP в группу SOCAR», – говорится в сообщении IP.

В компании отмечают, что Л. Давиташвили свободно владеет итальянским языком, а также имеет более чем 20-летний опыт работы на руководящих должностях в государственном и частном секторах. С 2021 по 2025 гг. он занимал пост первого заместителя премьер-министра Грузии и министра экономики и устойчивого развития, руководил экономической стратегией страны и поддерживал реализацию крупных инфраструктурных инициатив.

Кроме того, он курировал участие страны в инициативе «Зеленый энергетический коридор», направленной на экспорт возобновляемой энергии из Центральной Азии в Европу. С ноября 2025 г. Л. Давиташвили является советником президента SOCAR.