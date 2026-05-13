Во Франции продолжают обсуждать инцидент с участием президента Эммануэля Макрона и первой леди Брижит Макрон, произошедший при прибытии пары во Вьетнам. После открытия двери президентского самолета камеры засняли момент, когда Брижит Макрон рукой отстранила лицо президента — в соцсетях этот жест многие назвали «пощечиной».

Сначала окружение Макрона предположило, что речь может идти о видео, созданном с помощью ИИ, однако позже эту версию отвергли, назвав произошедшее обычной «шуточной перепалкой» между супругами.

Между тем журналист Paris Match Флориан Тардиф в книге «Почти идеальная пара» выдвинул другую версию. По его словам, Макрон на протяжении нескольких месяцев поддерживал «платонические отношения» с иранской актрисой Гольшифте Фарахани.

Тардиф утверждает, что между ними велась личная переписка, в которой были фразы вроде: «Я нахожу вас очень красивой». По версии журналиста, причиной «пощечины» могло стать то, что Брижит Макрон увидела сообщение актрисы в телефоне президента.

При этом окружение первой леди отвергло связь инцидента с Фарахани и заявило, что Брижит Макрон никогда не проверяет телефон мужа.