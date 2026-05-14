Перевооружение Европы порождает напряженность, подрывает доверие к дипломатии и обогащает элиты.

Об этом в соцсети X написал Папа Лев XIV.

«За последний год военные расходы во всем мире и в Европе выросли колоссальными темпами. Перевооружение повышает напряженность и понижает безопасность, истощает инвестиции в образование и здравоохранение, подрывает доверие к дипломатии и обогащает элиты, которые не заботятся об общем благе. Это не следует называть «защитой»», — отметил он.

По словам папы Римского, сейчас мир «искажен» войной и «воинственной риторикой», а из геополитической сферы исходит «загрязнение разума», которое «проникает в каждую социальную связь». Понтифик подчеркнул, что любое упрощение, которое «создает врагов», должно быть устранено.