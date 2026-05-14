Министр образования Турции Юсуф Текин сообщил, что в рамках новой образовательной программы «Модель просвещения века Турции» из школьных учебников изъят ряд понятий, которые власти считают навязанными извне. «Крестовые походы» отныне именуются «Крестовыми нападениями», «географические открытия» — «началом колониализма», «Центральная Азия» — «Туркестаном».

Выступая на церемонии награждения в конгресс-центре мечети Чамлыджа в Стамбуле, Текин заявил, что понятие «Эгейское море» также не является исторически корректным.

«Когда подписывался Лозаннский договор, никакого Эгейского моря не существовало. Правильное название — Море островов. Эгейское море — это понятие, вошедшее в оборот после Второй мировой войны, отчасти по желанию Греции», — сказал министр.

По словам Текина, подобные термины напрямую влияют на национальное самосознание граждан: «Все это выглядит как невинные мелочи, но они непосредственно воздействуют на наше сознание как нации».

Завершая выступление, Текин призвал не ослаблять национальное самосознание.

«Имперские державы пристально следят за нами. Наш национальный дух должен быть постоянно начеку», — заявил турецкий чиновник.