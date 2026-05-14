Служба электронной безопасности Азербайджана предупредила граждан о новой волне кибермошенничества: в социальных сетях распространяются фальшивые страницы, предлагающие оплату штрафов и погашение задолженностей, через которые злоумышленники пытаются похитить банковские данные пользователей.

Как сообщили в СЭБ, в последнее время в соцсетях активно рекламируются подозрительные интернет-страницы с такими формулировками, как «оплата штрафов», «скидка на штраф» и «закрытие долга».

В ведомстве отметили, что подобные сайты имитируют официальные государственные платформы. Основная цель — получить данные банковских карт и другую персональную информацию граждан.

В СЭБ призвали пользователей не доверять подобной рекламе и не переходить по неизвестным ссылкам для проведения платежей.

Гражданам также рекомендовано не передавать третьим лицам реквизиты банковских карт, CVV/CVC-коды и коды подтверждения. Все платежные операции советуют осуществлять исключительно через официальные государственные информационные системы.

Кроме того, в службе подчеркнули важность проверки доменных адресов сайтов перед вводом личных данных или совершением оплаты.