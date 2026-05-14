В Азербайджане разрешение на проживание для иностранцев будет выдаваться в электронном виде.

Об этом сообщили в Государственной миграционной службе.

14 мая в ведомстве прошла встреча с работодателями, привлекающими иностранную рабочую силу. На ней обсуждались актуальные вопросы трудовой миграции и экономической деятельности иностранных предпринимателей, новые законодательные положения о высококвалифицированных мигрантах и механизм получения этого статуса, а также переход на электронную выдачу видов на жительство.