Азербайджан придаёт особое значение сотрудничеству с Европейским союзом. Мы рассматриваем взаимодействие с ЕС как важное направление партнёрства во внешней политике. Мы с удовлетворением отмечаем новую и позитивную динамику в нашем диалоге за последние годы.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев на церемонии, организованной по случаю Дня Европы, передает АПА.

«Одним из важнейших показателей этой динамики стало усиление контактов на высоком уровне в последнее время. В этом контексте особое значение имел недавний успешный визит председателя Европейского совета Антониу Кошты в Баку и совместное заявление для прессы, принятое по итогам визита. Это заявление вновь подтвердило нашу общую приверженность укреплению сотрудничества по широкому кругу направлений и стало чётким политическим сигналом для следующего этапа отношений Азербайджан–ЕС.

Помимо этого визита, встречи президента Ильхама Алиева с Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, визит высокого представителя Европейский союз Каи Каллас в Баку, визит комиссара по вопросам расширения Марты Кос в Азербайджан, в том числе на освобождённые территории, а также диалоги высокого уровня в сферах безопасности, энергетики и транспорта демонстрируют, что обе стороны хорошо понимают ценность этого партнёрства.

Мы считаем, что эта позитивная политическая динамика должна трансформироваться в практические результаты, сотрудничество и проекты, которые будут полезны для обеих сторон», — заявил Ялчын Рафиев.