Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова приняла участие во Втором Азиатском Форуме Женщин, проводимом в городе Бухара Республики Узбекистан.

В выступлении на церемонии открытия форума спикер Сахиба Гафарова говорила о том, что тема мероприятия отражает наиважнейший принцип.

По её словам, инвестирование в женщин означает инвестирование в устойчивое развитие, социальную сплочённость и долгосрочную стабильность. Как сказала Сахиба Гафарова, расширение прав и возможностей женщин уже не является лишь социальным вопросом.

Информируя в своей речи участников мероприятия об активной роли азербайджанских женщин в жизни страны, спикер Гафарова заявила о решительной поддержке нашей страной международного сотрудничества, направленного на поощрение вовлечённости женщин во всех сферах общественной жизни. По её словам, обеспечение прав женщин и продвижение гендерного равенства являются одними из существенных приоритетов государственной политики в Азербайджане.

Как особо подчеркнула спикер Милли Меджлиса, широкая общественная и политическая деятельность первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой отражает значительный вклад азербайджанских женщин в развитие нашего общества и страны. Спикер заявила, что деятельность Мехрибан Алиевой наглядно демонстрирует возрастающую роль женщин в общественной жизни Азербайджана и служит ярким примером женского лидерства на наивысшем уровне государственного управления.

Затронув и меры, принимаемые в нашей стране в направлении совершенствования законодательства в гендерной сфере, глава азербайджанского парламента подчеркнула большое значение, которое Милли Меджлис придаёт формированию гендерной политики. На законодательном уровне, Азербайджан создал значимую правовую базу для защиты прав женщин и обеспечения равных возможностей.

В выступлении сообщалось, что женщины в Азербайджане также вносят выдающийся вклад в постконфликтное восстановление и перестройку на освобождённых территориях в Карабахе.

По данной теме на церемонии открытия также выступили с речами глава Администрации президента Республики Узбекистан Саида Мирзиёева, спикер Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева, спикер Маджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулманова, исполнительный директор Фонда ООН в области народонаселения Диене Кейта, глава офиса ООН в Женеве Татьяна Валовая и другие.

Кроме того, в рамках визита спикер Милли Меджлиса провела встречи со спикером Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой, спикером Маджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой и заместительницей спикера Федерального Национального Совета Объединённых Арабских Эмиратов Марьям Маджид Бин-Зенейа. Собеседницы провели обсуждения о взаимоотношениях наших стран и парламентов.