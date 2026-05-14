Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравка Джедович Ханданович заявила, что основные положения будущего контракта на совместное строительство газовой электростанции вблизи города Ниш согласованы с азербайджанской компанией SOCAR.

«Мы согласовали основные положения будущего контракта с азербайджанской компанией SOСAR, и я ожидаю, что мы продолжим работу над строительством совместной газовой электростанции под Нишем», — заявила министр в интервью Tanjug.

Соглашение между правительством Сербии и правительством Азербайджана о строительстве газовой электростанции в Сербии было подписано в феврале этого года в присутствии президентов двух стран — Ильхама Алиева и Александра Вучича.