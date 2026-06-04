Израиль и Ливан договорились о соблюдении режима прекращения огня при условии полной остановки ударов со стороны движения «Хезболла», сообщает Госдепартамент США после состоявшихся переговоров между представителями двух стран при посредничестве Вашингтона.

«В результате переговоров, проведенных под руководством США, Израиль и Ливан согласились на прекращение огня. Оно зависит от полного прекращения огня «Хезболлой» и эвакуации всех боевиков «Хезболлы» из сектора к югу от реки Литани», — говорится в заявлении Госдепа.

Отмечается, что стороны также договорились о создании экспериментальных зон, в которых контроль будет осуществляться полностью ливанскими вооруженными силами.

«Израиль и Ливан подтвердили, что у них нет враждебных намерений по отношению друг к другу, и обязались продолжать прямые переговоры для укрепления доверия, решения всех спорных вопросов и работы над всеобъемлющим соглашением между двумя странами», — заявили во внешнеэкономическом ведомстве США.

Там сообщили, что Израиль и Ливан договорились «возобновить обсуждение вопросов политики и безопасности на неделе, начинающейся 22 июня, с целью достижения всеобъемлющего соглашения».

При этом США согласились «продолжать содействовать установлению контактов между сторонами в промежуточный период».