В Ясамальском, Низаминском и Хазарском районах Баку сегодня будут перебои в подаче электроэнергии.

Как сообщает ОАО «Азеришыг», ограничения будут введены в связи с ремонтными и восстановительными работами на объектах энергетической инфраструктуры.

На время работ с 10:00 до 13:00 возникнут перебои со светом у абонентов на улицах Мухаммеда Нахчывани, Фуада Ибрагимбекова, Ибрагима Абилова, Абдуллы Шаига в Ясамальском районе.

В те же часы планируется ограничить подачу электроэнергии в поселке Кешля, на проспекте Гара Гараева и улице Али Велиева в Низаминском районе.

В поселке Мардакян Хазарского района перебои будут наблюдаться с 10:00 до 15:00 на улицах Мирзы Алекпера Сабира, Мамеда Саида Ордубади, Рамина Гасымова.

«После завершения работ упомянутые территории будут обеспечены более качественной электроэнергией», — добавили в «Азеришыг».