Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что экс-президент страны Роберт Кочарян должен понести ответственность по делу о событиях 1 марта 2008 года.

«Дело «1 марта» раскрыто, на 100% раскрыто, во всех деталях раскрыто. Другое дело, что наша правоохранительная система должна привлечь главаря Роберта Кочаряна к правовой ответственности. Короче, Роберт Кочарян должен сидеть», – заявил Пашинян.

По его словам, в деле имеются конкретные ответственные лица, а восстановление справедливости имеет принципиальное значение для доверия к судебной системе Армении. Премьер отметил, что власти стремятся действовать исключительно в рамках институциональных механизмов и избегать впечатления о политически мотивированном преследовании.

«Это публичное дело, начиная с олигархических групп, как они формировались, как раздавались военные формы», — заключил армянский премьер.