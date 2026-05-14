Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался разрезать торт, выполненный в форме карты страны.

Инцидент произошёл во время предвыборного визита главы правительства в общину Гюлякарак. Люди к приезду премьера испекли торт в форме территории Армении, цвет силуэта соответствует цветам предвыборной кампании армянского кабмина — оранжевый и синий.

Пашинян поблагодарил за внимание, однако заявил, что не будет резать торт. «Нет, нет, большое спасибо, я, конечно, понимаю, что вы подразумевали, но этот торт мы не будем разрезать. И очень прошу, торты, и вообще, все, что можно съесть, не нужно готовить в форме Армении» — отметил он.