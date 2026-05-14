Снижение уровня воды в Каспийском море в последние годы приводит к росту экологических, экономических и социальных рисков для прибрежных территорий, экосистем, транспортной инфраструктуры и жизни местных сообществ.

Об этом заявил представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев на Генеральной Ассамблее Платформы НПО Глобального Юга.

Он отметил, что в настоящее время более 55% населения планеты проживает в городах, и к 2050 году этот показатель, по прогнозам, может увеличиться примерно до 70%.

Представитель президента Азербайджана подчеркнул, что вопросы климатической миграции приобретают особую актуальность.

«Согласно прогнозам Всемирного банка, если не будут приняты достаточные меры по борьбе с изменением климата и развитию, к 2050 году более 260 млн человек могут быть вынуждены мигрировать внутри своих стран в результате влияния изменения климата. Этот вопрос имеет особое значение для регионов, сталкивающихся с нехваткой воды и экологической деградацией», – цитирует Бабаева Report.