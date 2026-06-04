На 55-м километре автодороги М-2 Баку–Алят–Газах–государственная граница с Грузией, на участке, проходящем через посёлок Гобустан, началось строительство нового однопролётного моста вместо аварийного сооружения.

В настоящее время на объекте завершены работы по забивке свай, продолжается строительство опор нового моста.

Напомним, зафиксировано обрушение балки третьего пролета трехпролетного моста, построенного в 1980-х годах в направлении Баку.

Техническая оценка показала, что мост больше не пригоден для эксплуатации.