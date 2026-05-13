Новое правительство Венгрии заинтересовано в том, чтобы конфликт в Украине завершился как можно скорее, и готово использовать для этого имеющиеся у него дипломатические возможности.

Об этом заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр на встрече с журналистами после первого рабочего заседания только что сформированного им кабинета министров, пишет ТАСС.

Мадьяр сообщил, что посол РФ в Будапеште Евгений Станиславов 14 мая вызван в МИД Венгрии. Поводом послужили сообщения о взрывах в Закарпатье. Кроме того, как заявил он, посла РФ попросят предоставить информацию о планах Москвы по завершению войны в Украине.

В то же время, отвечая на вопрос журналистов, собирается ли новое правительство Венгрии занять более жесткую позицию в отношении России в связи с конфликтом в Украине, Мадьяр сказал: «Мы не хотим обострять ситуацию или доводить ее до эскалации. Мы хотим внести свой вклад всеми доступными нам средствами, всеми дипломатическими возможностями, чтобы война как можно скорее закончилась».